Экс-офицер разведки США Скотт Риттер заявил, что ВС РФ скоро отрежут Украине выход к Чёрному морю

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вскоре российские войска могут лишить Украину выхода к Чёрному морю, создав сухопутный мост. Об этом заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер. Такой план президента Владимира Путина спасёт Россию от артиллерийских систем дальнего действия НАТО, которые переданы для нужд ВСУ в зону спецоперации, сказал он.

"Как только русские возьмут Одессу, я не думаю, что они остановятся и не освободят всё до Приднестровья, которое находится примерно в 180 километрах от места, где расположены российские передовые части", — считает офицер.

Ранее Риттер предположил, что уже в октябре украинская армия будет разбита.