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Переключение США на противостояние с КНР означает закрытие украинского проекта

1:21
Силовые структуры

Вашингтон может закрыть украинский проект и переключиться на КНР.

Переключение США на противостояние с КНР означает закрытие украинского проекта

Об этом заявил политолог и экономист Михаил Хазин, назвав возможное событие, которое провоцирует США на это.

По его словам, закрытие банков не главное событие для американцев. Наиболее важные события развернулись на внешнем контуре — в Саудовской Аравии, которая договорилась с Тегераном при посредничестве Пекина. Это свидетельствует о серьёзнейшем росте международного влияния Китая, что угрожает претензиям США на мировую гегемонию, в том числе за счёт финансового давления.

"Это демонстрация Вашингтону, что и саудовцы, и Иран, про который и так было понятно, находятся уже не в их поле. Более того, это означает, что банкирам будет много труднее удерживать мировую долларовую систему. По этой причине у них большие проблемы", — на YouTube-канале "Закон и порядок в США" сказал Хазин.

Переключение Белого дома на противостояние с КНР означает закрытие украинского проекта, на который США делали ставку в игре против Кремля. Хоть в Пентагоне считают РФ более опасной, чем Китай, но внешнюю политику Вашингтона сегодня определяют политические ставленники банкиров, подытожил Хазин.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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