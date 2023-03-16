РИА Новости: двигатели истребителей Су-27 могли "сдуть" американский Reaper

1:12 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Американский беспилотник MQ-9 Reaper могли "сдуть" мощные двигатели российского Су-27, заявил военный эксперт Алексей Леонков.

По его словам, при выполнении манёвра российский истребитель мог непреднамеренно направить мощный поток воздуха в БПЛА.

"Воздушная цель самолётного типа с размахом крыльев 20 метров с выключенными транспондерами приближается на скорости 400 километров в час к границам России. Су-27 подлетели, убедились, что это беспилотник — развернулись обратно и "сдули" его воздушной струёй", — пояснил эксперт РИА Новости.

Леонков подчеркнул, что если MQ-9 Reaper передвигался автономно, то шансов увернуться от воздушного потока не было никаких. Кроме того. у американского БПЛА винтовой двигатель и попавший в него выхлоп просто его "заглушил".

Ранее Pravda.Ru писала о том, что 14 марта беспилотник MQ-9 Reaper ВВС США. который вёл разведку у границ России в районе Крыма, после резкого манёвра потерял высоту и упал в Чёрное море.