Бойцы РФ на танках Т-90М "Прорыв" сорвали попытку вылазки украинских разведчиков на Краснолиманском направлении спецоперации, следует из заявления начальника пресс-службы группировки "Центр" Дениса Аверина.
В беседе с ТАСС он отметил, что российские военнослужащие с помощью беспилотников обнаружили разведывательную группу 81-й аэромобильной бригады Украины, которая пыталась провести разведку вблизи позиций ВС России.
"Экипажи танков Т-90М "Прорыв" нанесли удары осколочно-фугасными снарядами с закрытых огневых позиций", — указал Аверин.
По его словам, украинская армия столкнулась с потерями в этом районе боевых действий. Он также подчеркнул: российским бойцам удалось отбросить военных ВСУ на прежние позиции.
Ранее представители Минобороны РФ обнародовали видеоролик, на котором видно, как современные танки Т-90М "Прорыв" выдвинулись на передний край обороны ВСУ и открыли огонь по противнику.
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