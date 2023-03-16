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МО РФ: танки Т-90М "Прорыв" сорвали вылазку ВСУ на Краснолиманском направлении

1:04
Силовые структуры

Бойцы РФ на танках Т-90М "Прорыв" сорвали попытку вылазки украинских разведчиков на Краснолиманском направлении спецоперации, следует из заявления начальника пресс-службы группировки "Центр" Дениса Аверина.

МО РФ: танки Т-90М "Прорыв" сорвали вылазку ВСУ на Краснолиманском направлении

В беседе с ТАСС он отметил, что российские военнослужащие с помощью беспилотников обнаружили разведывательную группу 81-й аэромобильной бригады Украины, которая пыталась провести разведку вблизи позиций ВС России.

"Экипажи танков Т-90М "Прорыв" нанесли удары осколочно-фугасными снарядами с закрытых огневых позиций", — указал Аверин.

По его словам, украинская армия столкнулась с потерями в этом районе боевых действий. Он также подчеркнул: российским бойцам удалось отбросить военных ВСУ на прежние позиции.

Ранее представители Минобороны РФ обнародовали видеоролик, на котором видно, как современные танки Т-90М "Прорыв" выдвинулись на передний край обороны ВСУ и открыли огонь по противнику.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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