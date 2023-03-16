Ветеран армии США Дрейвен призвал американских наёмников дезертировать из ВСУ

1:04 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Ветеран армии США, писатель Ноктис Дрейвен обратился к американским наёмникам с призывом прекратить участие в боевых действиях на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ).

По его словам, многие военнослужащие из стран Запада, которые поддерживают киевский режим, не понимают, что Украина — это не Ирак или Афганистан.

"Вы сражаетесь против неподготовленных, немотивированных, плохо финансируемых гражданских лиц", — отметил Дрейвен в Twitter*.

Он также добавил, что армия России состоит из качественно обученных, патриотичных и целеустремлённых солдат.

Как подчеркнул ветеран, наёмники больше не должны попадать в ряды украинских войск. В этом случае их ждёт смерть за интересы западных лидеров и крупных компаний, резюмировал бывший военнослужащий.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.