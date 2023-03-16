Ветеран армии США, писатель Ноктис Дрейвен обратился к американским наёмникам с призывом прекратить участие в боевых действиях на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ).
По его словам, многие военнослужащие из стран Запада, которые поддерживают киевский режим, не понимают, что Украина — это не Ирак или Афганистан.
"Вы сражаетесь против неподготовленных, немотивированных, плохо финансируемых гражданских лиц", — отметил Дрейвен в Twitter*.
Он также добавил, что армия России состоит из качественно обученных, патриотичных и целеустремлённых солдат.
Как подчеркнул ветеран, наёмники больше не должны попадать в ряды украинских войск. В этом случае их ждёт смерть за интересы западных лидеров и крупных компаний, резюмировал бывший военнослужащий.
* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.
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