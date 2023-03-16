Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Илон Маск удивил американцев реакцией "!" на падение разведывательного дрона MQ-9 Reaper
Economist: США и НАТО судорожно пытаются переманить друзей Путина на свою сторону
В Пентагоне анонсировали тяжёлые бои на Украине этой весной и летом
МО РФ: танки Т-90М "Прорыв" сорвали вылазку ВСУ на Краснолиманском направлении
Антонов ответил на призывы США атаковать самолёты РФ — это стало бы объявлением войны
РИА Новости: сапёры ВС РФ обезвредили противотанковое минное поле под Мариуполем
Экс-помощник президента США Болтон: Байден хочет проигрыша Москвы, но боится победы Киева
Китайцы похвалили РФ после инцидента с БПЛА США в Чёрном море — "Был напуган и сам прыгнул в воду"
Экс-помощник президента США Болтон: РФ мастерски предотвратила ответ США и НАТО на украинский кризис

Ветеран армии США Дрейвен призвал американских наёмников дезертировать из ВСУ

1:04
Силовые структуры

Ветеран армии США, писатель Ноктис Дрейвен обратился к американским наёмникам с призывом прекратить участие в боевых действиях на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Ветеран армии США Дрейвен призвал американских наёмников дезертировать из ВСУ

По его словам, многие военнослужащие из стран Запада, которые поддерживают киевский режим, не понимают, что Украина — это не Ирак или Афганистан.

"Вы сражаетесь против неподготовленных, немотивированных, плохо финансируемых гражданских лиц", — отметил Дрейвен в Twitter*.

Он также добавил, что армия России состоит из качественно обученных, патриотичных и целеустремлённых солдат.

Как подчеркнул ветеран, наёмники больше не должны попадать в ряды украинских войск. В этом случае их ждёт смерть за интересы западных лидеров и крупных компаний, резюмировал бывший военнослужащий.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Новый газовый хаб для "одумавшейся" Европы предложили создать в Калининграде

РФ могла бы создать новый газовый хаб в Калининградской области, к которому в дальнейшем сможет подключиться "одумавшаяся" Европа, заявил Вострецов.

В РФ предложили перенести взорванный "Северный поток" в Калининград. Для "одумавшейся" Европы
Fighterbomber опубликовал видео пролёта Су-27 возле американского беспилотника MQ-9
Опубликовано видео пролёта Су-27 возле беспилотника MQ-9
Сергей Лавров шокирован произошедшим на концерте Верки Сердючки
США введут войска на Украину, чтобы спасти Киев — публицист Херш
Версии: зачем военкоматы сейчас рассылают повестки Ольга Лебедева Мобильник, компьютер и интернет: технологии родом из СССР Дмитрий Соколов Ведя войны, Россия наступает на одни и те же грабли Сергей Лебедев
"Чёрная мамба" захватила украинских боевиков
Повестки в военкомат: вторая волна мобилизации или другое
Мнение американцев относительно помощи Киеву после инцидента с МQ-9 может измениться
Мнение американцев относительно помощи Киеву после инцидента с МQ-9 может измениться
Последние материалы
Антонов ответил на призывы США атаковать самолёты РФ — это стало бы объявлением войны
РИА Новости: сапёры ВС РФ обезвредили противотанковое минное поле под Мариуполем
Прежде чем принести котёнка домой, обеспечьте ему безопасность в жилище: 15 важных мер
Экс-помощник президента США Болтон: Байден хочет проигрыша Москвы, но боится победы Киева
Китайцы похвалили РФ после инцидента с БПЛА США в Чёрном море — "Был напуган и сам прыгнул в воду"
VW ID.Buzz Cargo придаёт симпатичный вид коммерческому фургону
Экс-помощник президента США Болтон: РФ мастерски предотвратила ответ США и НАТО на украинский кризис
Кормим почву правильно: какие удобрения нужны вашему огороду
Асад: Запад развязал третью мировую войну руками Зеленского, нацистов и сирийских террористов
Лекарственный розмарин на подоконнике: вырастить сложно, но можно
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников