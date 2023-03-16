Российским бойцам удалось заманить в капкан мотопехотное подразделение Вооружённых сил Украины на Ореховском направлении, сообщил военный эксперт Сергей Колясников.
По его словам, удерживающие позиции солдаты ВС РФ были готовы к нападению боевиков, потому встретили появившуюся из лесопосадки бронетехнику слаженным огнём противотанковых ракет.
"Первая же попытка обошлась украм в восемь единиц бронетехники (в том числе шесть танков) и 40 укронацистов", — прокомментировал он опубликованное в своём Telegram-канале видео.
Ранее стало известно, что в зону спецоперации уже поставляют новые комплекты динамической защиты для танков ВС РФ.
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