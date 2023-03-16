Колясников: ВСУ попали в ловушку на Ореховском направлении и потеряли шесть танков

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российским бойцам удалось заманить в капкан мотопехотное подразделение Вооружённых сил Украины на Ореховском направлении, сообщил военный эксперт Сергей Колясников.

По его словам, удерживающие позиции солдаты ВС РФ были готовы к нападению боевиков, потому встретили появившуюся из лесопосадки бронетехнику слаженным огнём противотанковых ракет.

"Первая же попытка обошлась украм в восемь единиц бронетехники (в том числе шесть танков) и 40 укронацистов", — прокомментировал он опубликованное в своём Telegram-канале видео.

Ранее стало известно, что в зону спецоперации уже поставляют новые комплекты динамической защиты для танков ВС РФ.