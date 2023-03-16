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Рогов: ВСУ активизировали атаки на Запорожском направлении, бойцы РФ отражают удары

1:02
Силовые структуры

Боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) активизировали атаки на Запорожском направлении спецоперации, однако российские военные отражают все удары. Об этом сообщил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Рогов: ВСУ активизировали атаки на Запорожском направлении, бойцы РФ отражают удары

Он назвал действия киевского режима нелогичными. По словам чиновника, армия Украины сталкивается с серьёзными потерями, безуспешно пытаясь провести разведку боем и вскрыть российскую оборонительную линию. Как пояснил Рогов, украинские чиновники "бросают людей на убой".

Кроме того, он добавил, что киевский режим регулярно теряет военную технику на Запорожском направлении.

"Боевики Зеленского активизировались на линии боевого соприкосновения", — подчеркнул Рогов в беседе с РИА Новости.

Ранее в администрации Запорожской области проинформировали, что Киев перебросил в регион украинских солдат, которые прошли курс подготовки в Европе.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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