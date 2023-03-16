Глава Белгородской области заявил о повреждении зданий после работы системы ПВО

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о повреждении нескольких зданий во время ночной работы системы противовоздушной обороны (ПВО) в регионе.

По его словам, речь идёт об административных и жилых зданиях, расположенных в Белгороде. Он отметил, что восстановительные работы начнутся 16 марта. Губернатор также пообещал оперативно оказать материальную поддержку владельцам повреждённых квартир.

"За последние четыре дня и четыре ночи, к сожалению, активность со стороны противника достаточно большая", — подчеркнул Гладков в соцсетях.

Как пояснил глава региона, в результате атак повреждены 58 зданий и 31 машина.

Ранее Гладков заявил, что средства ПВО сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в Белгородской области. По предварительным данным, жертв и пострадавших удалось избежать.