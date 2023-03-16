Рогов: разведка боем в Запорожье окончилась для ВСУ потерей 40 солдат и восьми танков

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Попытка украинского подразделения "прощупать" позиции ВС РФ в Пологовском районе Запорожской области окончилась уничтожением 40 боевиков и восьми танков противника, сообщил представитель региональной администрации Владимир Рогов.

Он добавил, что неприятель понёс большие потери и был отброшен на исходные позиции.

"Вчера было уничтожено свыше 40 боевиков и, судя по всему, не менее восьми единиц техники", — цитирует Рогова агентство РИА Новости.

Ранее военкор опубликовал видео боя на Ореховском направлении, в результате которого боевики потеряли шесть танков.