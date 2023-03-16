Попытка украинского подразделения "прощупать" позиции ВС РФ в Пологовском районе Запорожской области окончилась уничтожением 40 боевиков и восьми танков противника, сообщил представитель региональной администрации Владимир Рогов.
Он добавил, что неприятель понёс большие потери и был отброшен на исходные позиции.
"Вчера было уничтожено свыше 40 боевиков и, судя по всему, не менее восьми единиц техники", — цитирует Рогова агентство РИА Новости.
Ранее военкор опубликовал видео боя на Ореховском направлении, в результате которого боевики потеряли шесть танков.
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