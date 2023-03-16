Армейская авиация Вооружённых сил РФ нанесла сокрушительный удар по пункту временной дислокации украинских подразделений в районе Авдеевки. Об этом сообщили в пресс-центре группировки "Юг" Минобороны России.
По информации ведомства, российские военные обнаружили пункт дислокации Вооружённых сил Украины (ВСУ) с помощью разведывательного оборудования и тепловизоров, после чего быстро направили координаты командирам.
"Цели уничтожены ударами вертолётов армейской авиации", — подтвердили в Министерстве обороны РФ.
Ранее стало известно, что российская армия начала наступательную операцию на Донецком направлении для последующего окружения Авдеевки. Украинские военнослужащие оказались под угрозой котла в этой зоне боевых действий.
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