Командование украинской армии продолжает стягивать в Бахмут (Артёмовск) новые резервы, надеясь удержать город. Вашингтон призывал Киев отступить, чтобы сохранить силы для весеннего контрнаступления. Однако президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ВСУ будут удерживать Бахмут до последнего.
"Если сдать Бахмут, то у русских появится вкус победы. ВСУ не могут себе позволить допустить это", — цитирует "Военное обозрение" публикацию киевских СМИ.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин отметил, что США оставляют за украинской властью право самой решать, как быть с Бахмутом. При этом, по его мнению, потеря города не будет означать поражение Украины.
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