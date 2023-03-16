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СМИ Украины: если ВСУ сдадут Бахмут, то у войск ВС РФ появится вкус победы

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Силовые структуры

Командование украинской армии продолжает стягивать в Бахмут (Артёмовск) новые резервы, надеясь удержать город. Вашингтон призывал Киев отступить, чтобы сохранить силы для весеннего контрнаступления. Однако президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ВСУ будут удерживать Бахмут до последнего.

СМИ Украины: если ВСУ сдадут Бахмут, то у войск ВС РФ появится вкус победы

"Если сдать Бахмут, то у русских появится вкус победы. ВСУ не могут себе позволить допустить это", — цитирует "Военное обозрение" публикацию киевских СМИ.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин отметил, что США оставляют за украинской властью право самой решать, как быть с Бахмутом. При этом, по его мнению, потеря города не будет означать поражение Украины.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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