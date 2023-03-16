Украинская дипломатия пригрозила "указать Венгрии её место"

1:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

ЕС должен наказать Венгрию за нежелание проводить антироссийскую политику.

Об этом сообщил бывший посол Украины в США Владимир Ельченко.

"Венгрия фактически использует механизмы неприкрытого шантажа, чтобы решить свои проблемы. Она постоянно вставляет палки в колёса по поводу того, что ей недостаточно оказывается помощи ЕС, то по поводу нефтепродуктов. Всё время требует компенсаций от ЕС за то, что больше всех страдает от санкций", — в эфире телеканала FreeДом заявил киевский экс-посол.

По его словам, страдают все, но это плата за будущую безопасность. И если не было бы санкций, насколько увереннее сегодня себя чувствовала бы Москва.

Все члены Евросоюза и НАТО должны вести выгодную Украине и США политику, даже в ущерб собственной экономики, отметил дипломат. А Венгрия как член сообщества Запада должна нести всю полноту ответственности за партнёров, иначе её накажут, подытожил Ельченко.