ЕС должен наказать Венгрию за нежелание проводить антироссийскую политику.
Об этом сообщил бывший посол Украины в США Владимир Ельченко.
"Венгрия фактически использует механизмы неприкрытого шантажа, чтобы решить свои проблемы. Она постоянно вставляет палки в колёса по поводу того, что ей недостаточно оказывается помощи ЕС, то по поводу нефтепродуктов. Всё время требует компенсаций от ЕС за то, что больше всех страдает от санкций", — в эфире телеканала FreeДом заявил киевский экс-посол.
По его словам, страдают все, но это плата за будущую безопасность. И если не было бы санкций, насколько увереннее сегодня себя чувствовала бы Москва.
Все члены Евросоюза и НАТО должны вести выгодную Украине и США политику, даже в ущерб собственной экономики, отметил дипломат. А Венгрия как член сообщества Запада должна нести всю полноту ответственности за партнёров, иначе её накажут, подытожил Ельченко.
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