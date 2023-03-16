Поддубный: Киев готовится нанести как минимум два контрудара свежими силами

1:22 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В ближайшие месяцы Киев предпримет как минимум два контрудара свежими и относительно подготовленными силами, которые попробуют пробить оборону ВС РФ через собственные оборонительные порядки и пройти максимально глубоко вглубь российской территории, поддерживая фланги. Такое мнение высказал военный журналист Евгений Поддубный в своём Telegram-канале.

Репортёр считает, что противник задействует для этого все современные западные системы вооружения, в том числе реактивные системы залпового огня (РСЗО), авиацию, танки и средства разведки.

Сейчас командование украинской армии придерживает часть современного вооружения именно для организации контрнаступления, добавил военкор.

По разным реалистичным оценкам ВСУ формируют минимум два почти полнокровных корпуса. Ради громкого успеха противник будет пускать в расход собственную пехоту без всякого сожаления, считая, что ему по силам повторить осеннее наступление в Харьковской области.

"Как мне кажется уверенность эта врага приведёт к поражению, но тут много нюансов. Главный из которых — это наша собственная устойчивость в обороне, наличие боеприпасов, организация связи и наличие резервов", — заключил Поддубный.