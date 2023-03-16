Наступление Украины на фронте ожидается в конце весны, в мае. Об этом пишет американская газета Politico со ссылкой на официальных лиц США.
Со стратегией Киев, по их данным, ещё не определился, однако, по сути, у него есть два варианта: продвинуться в Крым через Херсон или двигаться на восток со своей северной позиции, а затем на юг, отрезая российский сухопутный мост в Крым (то есть примерно в сторону Бердянска).
Официальные лица считают нереалистичным первый вариант, поскольку Россия укрепила оборону на восточном берегу Днепра, а у Киева нет живой силы для успешной десантной операции против такого рода сил. Второй вариант, по мнению чиновников, более вероятен.
Публично в администрации Белого дома заявляют, что от президента Украины Владимира Зеленского зависит, когда и где начать новое наступление. А также — оставаться ли в Бахмуте (Артёмовске) или отступить оттуда.
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