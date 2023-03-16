Врио главы ДНР Пушилин рассказал о наступлении армии России на Авдеевку

Временно исполняющий обязанности руководителя Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сказал, что Вооружённые силы Российской Федерации наступают на Авдеевку со стороны Красногоровки и других направлений.

"Противник регулярно перебрасывает резервы", — подчеркнул политик в эфире телеканала "Россия-24".

По данным врио главы региона, у армии Украины есть пять дорог снабжения. Они находятся под условным огневым контролем военных РФ, добавил Пушилин.

Ранее представители группировки "Юг" Минобороны РФ сообщили, что Воздушно-космические силы Российской Федерации нанесли удар по пункту дислокации ВСУ в районе Авдеевки.