Временно исполняющий обязанности руководителя Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сказал, что Вооружённые силы Российской Федерации наступают на Авдеевку со стороны Красногоровки и других направлений.
"Противник регулярно перебрасывает резервы", — подчеркнул политик в эфире телеканала "Россия-24".
По данным врио главы региона, у армии Украины есть пять дорог снабжения. Они находятся под условным огневым контролем военных РФ, добавил Пушилин.
Ранее представители группировки "Юг" Минобороны РФ сообщили, что Воздушно-космические силы Российской Федерации нанесли удар по пункту дислокации ВСУ в районе Авдеевки.
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