В Белгородской области снайпер вооружённых сил Украины (ВСУ) ранил российского пограничника. Об этом пишет Mash со ссылкой на собственные источники.
По информации Telegram-канала, военнослужащего, которого прикомандировали из Калининграда, ранили с расстояния 1500 метров из дальнобойной западной винтовки под патрон .338 lapua (специальный снайперский патрон для стрельбы на большие дистанции — прим. ред.).
Отмечается, что солдату зацепило ногу, но с ним всё в порядке, он находится в госпитале под наблюдением врачей. Позицию украинского снайпера накрыли ответным огнём из артиллерии.
Ранее снайпер ВС РФ точным выстрелом в голову уничтожил пулемётчика спецназа ВСУ.
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