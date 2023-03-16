Mash: снайпер ВСУ ранил российского пограничника в Белгородской области

В Белгородской области снайпер вооружённых сил Украины (ВСУ) ранил российского пограничника. Об этом пишет Mash со ссылкой на собственные источники.

По информации Telegram-канала, военнослужащего, которого прикомандировали из Калининграда, ранили с расстояния 1500 метров из дальнобойной западной винтовки под патрон .338 lapua (специальный снайперский патрон для стрельбы на большие дистанции — прим. ред.).

Отмечается, что солдату зацепило ногу, но с ним всё в порядке, он находится в госпитале под наблюдением врачей. Позицию украинского снайпера накрыли ответным огнём из артиллерии.

Ранее снайпер ВС РФ точным выстрелом в голову уничтожил пулемётчика спецназа ВСУ.