Российский снайпер в зоне спецоперации на Украине прямым попаданием в голову уничтожил пулемётчика ВСУ, который готовился к стрельбе. Кадры, которые редакция на может здесь разместить по этическим причинам, публикуют военные корреспонденты "Русской Весны" в своём Telegram-канале.
На видео боец ВС РФ произвёл один точный снайперский выстрел по украинским позициям в тот момент, когда два боевика готовились открыть огонь. Один из них был ликвидирован.
Судя по форме — похоже, что уничтожен не простой всушник, а пулемётчик спецназа, добавили авторы канала.
Ранее солдат ВСУ во время боя под Кременной снял, как его сразила пуля.
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