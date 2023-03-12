РВ: российский снайпер метким выстрелом уничтожил пулемётчика спецназа ВСУ

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российский снайпер в зоне спецоперации на Украине прямым попаданием в голову уничтожил пулемётчика ВСУ, который готовился к стрельбе. Кадры, которые редакция на может здесь разместить по этическим причинам, публикуют военные корреспонденты "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

На видео боец ВС РФ произвёл один точный снайперский выстрел по украинским позициям в тот момент, когда два боевика готовились открыть огонь. Один из них был ликвидирован.

Судя по форме — похоже, что уничтожен не простой всушник, а пулемётчик спецназа, добавили авторы канала.

Ранее солдат ВСУ во время боя под Кременной снял, как его сразила пуля.