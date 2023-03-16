РВ: военные ВСУ оставляют позиции и бросают раненых под натиском спецназа "Отважных" ВС РФ

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы России ведут активные боевые действия в Донбассе. Военнослужащие ВС Украины покидают свои позиции, бросая раненых и тела убитых под натиском группировки "Отважные" ВС РФ.

Штурмовые подразделения группировки "Центр" ликвидировали опорные пункты второго и третьего батальонов 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ на Краснолиманском направлении. В результате враг ретировался с занимаемых ранее позиций.

Военные корреспонденты "Русской Весны" опубликовали видео, демонстрирующее работу российских военных.

Ранее сообщалось, что отряд "Чёрная мамба" ВС РФ захватил солдат ВСУ в ходе наступления под Сватовом.