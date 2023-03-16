Вооружённые силы России ведут активные боевые действия в Донбассе. Военнослужащие ВС Украины покидают свои позиции, бросая раненых и тела убитых под натиском группировки "Отважные" ВС РФ.
Штурмовые подразделения группировки "Центр" ликвидировали опорные пункты второго и третьего батальонов 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ на Краснолиманском направлении. В результате враг ретировался с занимаемых ранее позиций.
Военные корреспонденты "Русской Весны" опубликовали видео, демонстрирующее работу российских военных.
Ранее сообщалось, что отряд "Чёрная мамба" ВС РФ захватил солдат ВСУ в ходе наступления под Сватовом.
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РФ могла бы создать новый газовый хаб в Калининградской области, к которому в дальнейшем сможет подключиться "одумавшаяся" Европа, заявил Вострецов.