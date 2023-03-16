Запад начнёт оказывать давление на Киев, если украинская армия не достигнет успехов на поле боя к лету 2023 года. Об этом сообщает испанское издание Mundo.
По информации газеты, украинские власти уже ощущают некую напряжённость в отношениях с США и другими партнёрами, ведь вскоре им нужно будет продемонстрировать успехи на линии боевого соприкосновения.
"Если этим летом не начнутся продвижения, то появятся голоса, призывающие к диалогу", — сказано в публикации.
Как подчёркивают журналисты, в случае провала украинского наступления Киеву придётся пойти на уступки в ходе мирных переговоров с Москвой.
Ранее обозреватель Foreign Affairs Томас Пикеринг заявил, что Вашингтон должен начать готовиться к дипломатическому урегулированию украинского конфликта.
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