Рядовые боевики националистического батальона "Азов"*, которые попали в плен к российской армии, заявили, что их командиры участвовали в обмене пленными, а про них командование ВСУ забыло. Ранее киевское руководство утверждало, что раненых и рядовых будет обменивать первыми. Об этом рассказал старшина Артём Ступницкий.
"Получается, обманули. Я думаю, кто-то есть важный, а кто-то не важный. Я, получается, в категории неважных", — рассказал Ступницкий в беседе с РИА Новости.
Другие "азовцы"* также подтвердили слова старшины и признали, что обиделись на руководство. Многие из них разочаровались и в батальоне, и в украинской армии в целом.
*признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.
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