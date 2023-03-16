Михайлов: Польша отдаст ВСУ старые истребители, которые не повлияют на ход СВО

Старые истребители МиГ-29, которые Варшава собирается поставить киевскому режиму, не повлияют на ход проведения российской спецоперации. Такое мнение выразил военспец Евгений Михайлов.

В интервью Телеканалу "360" он отметил, что в конце 2021 года у польской армии было всего 27 боевых самолётов МиГ-29. По его словам, Варшава не сможет отдать Киеву все истребители. Кроме того, эксперт охарактеризовал их состояние как плачевное.

Специалист также добавил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) сталкиваются с нехваткой профессиональных лётчиков. При этом он подчеркнул: власти Польши могут направить своих пилотов в зону конфликта.

"Вряд ли польские лётчики смогут изменить ситуацию на фронте, потому что небо мы полностью контролируем", — уточнил Михайлов.

Эксперт считает, что Польша хочет предоставить старые истребители Киеву, чтобы получить новую военную технику от НАТО для замены старых образцов.