Губернатор Орловской области Андрей Клычков прокомментировал данные, согласно которым в одном из районов региона находится группа неизвестных людей с оружием.
"Информация тщательно проверяется силовыми ведомствами и органами власти", — подчеркнул российский чиновник в своём Telegram-канале.
Как отметил руководитель региона, пока сведения об угрозе не подтвердились. Вместе с этим политик пообещал рассказать о результатах проверки.
Ранее бывший начальник зенитных ракетных войск Командования специального назначения Сергей Хатылёв сказал, что для защиты от украинских ДРГ нужны отряды теробороны.
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