В Орловской области проверяют информацию о возможном появлении на территории региона группы вооружённых лиц

0:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Губернатор Орловской области Андрей Клычков прокомментировал данные, согласно которым в одном из районов региона находится группа неизвестных людей с оружием.

"Информация тщательно проверяется силовыми ведомствами и органами власти", — подчеркнул российский чиновник в своём Telegram-канале.

Как отметил руководитель региона, пока сведения об угрозе не подтвердились. Вместе с этим политик пообещал рассказать о результатах проверки.

Ранее бывший начальник зенитных ракетных войск Командования специального назначения Сергей Хатылёв сказал, что для защиты от украинских ДРГ нужны отряды теробороны.