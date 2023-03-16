Мирошник: войска ВС РФ готовятся к филигранной работе по зачистке завода в Артёмовске

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Артёмовске идут ожесточённые бои. Противник несёт крупные потери. Разрозненные части ВСУ пытаются отступать из города по просёлочным дорогам и полям.

Армия России берёт под контроль территории промышленной зоны Артёмовского завода цветных металлов. Военный аналитик Михаил Онуфриенко полагает, что взятие объекта будет означать кульминацию битвы за город.

Из-за наличия большого количества складских помещений, бомбоубежищ и другой инфраструктуры зачистить промзону непросто.

"Поэтому нашим бойцам предстоит филигранная работа по зачистке завода", — рассказал газете "Взгляд" экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.