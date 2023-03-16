В Артёмовске идут ожесточённые бои. Противник несёт крупные потери. Разрозненные части ВСУ пытаются отступать из города по просёлочным дорогам и полям.
Армия России берёт под контроль территории промышленной зоны Артёмовского завода цветных металлов. Военный аналитик Михаил Онуфриенко полагает, что взятие объекта будет означать кульминацию битвы за город.
Из-за наличия большого количества складских помещений, бомбоубежищ и другой инфраструктуры зачистить промзону непросто.
"Поэтому нашим бойцам предстоит филигранная работа по зачистке завода", — рассказал газете "Взгляд" экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.
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