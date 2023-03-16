Марочко: в ближайшие две недели наступления ВСУ не будет, так как техника увязает в грязи

Военный эксперт, подполковник армии ЛНР в отставке Андрей Марочко оценил в беседе с Pravda.Ru прогноз американских чиновников о том, что ВСУ начнут наступление в мае.

"Прежде всего, нужно исходить из того, что Зеленский, а, следовательно, и все военно-политическое руководство Украины — марионеточное правительство в руках Соединённых Штатов. Поэтому если чиновники США говорят о том, что Зеленский должен пойти в мае, они, наверное, что-то знают. Но на данный момент для того, чтобы Киеву осуществить его войсками действия наступательного характера, нужна очень большая подготовка и масса резервов, вооружения, людских ресурсов", — объяснил собеседник издания.

По его словам, украинские военачальники должны проделать очень большой кропотливый труд для того, чтобы сформировать так называемые ударные кулаки для обеспечения наступательных действий.

"Не надо забывать, что сейчас в Донбассе распутица. Естественно, в ближайшие две недели как минимум никакого наступления не будет лишь по той причине, что техника увязает в грязи и наступление невозможно, поскольку логистики нет от слова "совсем"", — добавил эксперт.

Он отметил, что фиксируется накопление сил и средств противника, однако их на данный момент недостаточно для того, чтобы нанести какой-то удар по позициям российских военных.

"Сейчас в основном идёт позиционная война. Противник ведёт маневренную оборону, но именно какие-то масштабные контратаки не осуществляет. Конечно, контратаки существуют, и ВСУ их осуществляют ежедневно, но это очаговые местные действия и на какие-то полномасштабные мероприятия украинская армия сейчас не способна", — заключил Марочко.