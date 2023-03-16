Боец "Цербер" ВС РФ заявил, что ликвидировал польскую снайпершу в зоне СВО на Украине

В зоне спецоперации российские военнослужащие часто встречают женщин-снайперов из Чехии и Польши. Об этом рассказал командир снайперско-разведывательной группы отряда "Барс-16" с позывным "Цербер".

Его подразделение воюет на Луганском направлении, ведёт контрснайперскую борьбу, отслеживает и уничтожает группы диверсантов ВСУ. "Цербер" проинформировал, что на фронте можно встретить бывших биатлонисток. По его словам, одна из них "сильно напакостила" подразделению.

"Была моя самая длинная снайперская дуэль: мы с ней сделали по четыре выстрела, четвёртым я её поразил", — сообщил снайпер.

После того, как подразделение ликвидировало оставшихся боевиков, оно вышло на зачистку. Выяснилось, что снайперша была полячкой.

Ранее Родион Мирошник заявил, что войска ВС РФ готовятся к филигранной работе по зачистке завода в Артёмовске.