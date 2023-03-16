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Рожин: американский дрон MQ-9 найден на глубине 900 метров, решается вопрос по его подъёму

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Силовые структуры

Упавший в море после встречи с российским истребителем американский дрон MQ-9 Reaper обнаружен на глубине 900 метров. Над ним установлено дежурство кораблей Черноморского флота, чтобы никого не подпускать к месту падения. Сейчас решается вопрос по подъему аппарата. Об этом сообщил военный эксперт Борис Рожин в своём Telegram-канале.

Рожин: американский дрон MQ-9 найден на глубине 900 метров, решается вопрос по его подъёму

Аналитик отметил, что у России есть судно, которое способно осуществить подъём дрона почти с километровой глубины — это легендарная "Коммуна" 1913 года постройки. Несколько раз перестроенная она располагает глубоководными аппаратами способными работать на глубине до одного километра.

Ранее Пентагон показал видео инцидента с истребителем Су-27 ВКС РФ и беспилотником США MQ-9 в небе над Чёрным морем, после которого дрон упал в воду.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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