Рожин: американский дрон MQ-9 найден на глубине 900 метров, решается вопрос по его подъёму

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Упавший в море после встречи с российским истребителем американский дрон MQ-9 Reaper обнаружен на глубине 900 метров. Над ним установлено дежурство кораблей Черноморского флота, чтобы никого не подпускать к месту падения. Сейчас решается вопрос по подъему аппарата. Об этом сообщил военный эксперт Борис Рожин в своём Telegram-канале.

Аналитик отметил, что у России есть судно, которое способно осуществить подъём дрона почти с километровой глубины — это легендарная "Коммуна" 1913 года постройки. Несколько раз перестроенная она располагает глубоководными аппаратами способными работать на глубине до одного километра.

Ранее Пентагон показал видео инцидента с истребителем Су-27 ВКС РФ и беспилотником США MQ-9 в небе над Чёрным морем, после которого дрон упал в воду.