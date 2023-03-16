Российский волонтёр, политолог Алексей Живов оценил вероятность объявления второго этапа частичной мобилизации. По мнению специалиста, этот шаг является излишним.
"Не вижу причин мобилизовать ещё 300 тысяч человек. Большинство призывников находится в пунктах дислокации в тылу", — отметил эксперт, слова которого приводит "Военное дело".
Как сообщил собеседник издания, эти граждане живут в Крыму, Краснодаре и Ростове. Только 50-70 тысяч военных принимают участие в боях, напомнил волонтёр. По его мнению, пока у Москвы нет целей, для которых понадобилось бы проведение второй волны частичной мобилизации.
Ранее комиссар Липецкой области Валерий Герасименко заявил, что в ближайшее время граждане получат повестки. Необходимо уточнить данные воинского учёта, добавил военный.
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