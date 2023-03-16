Волонтёр Живов: причины проводить вторую волну мобилизации в России отсутствуют

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российский волонтёр, политолог Алексей Живов оценил вероятность объявления второго этапа частичной мобилизации. По мнению специалиста, этот шаг является излишним.

"Не вижу причин мобилизовать ещё 300 тысяч человек. Большинство призывников находится в пунктах дислокации в тылу", — отметил эксперт, слова которого приводит "Военное дело".

Как сообщил собеседник издания, эти граждане живут в Крыму, Краснодаре и Ростове. Только 50-70 тысяч военных принимают участие в боях, напомнил волонтёр. По его мнению, пока у Москвы нет целей, для которых понадобилось бы проведение второй волны частичной мобилизации.

Ранее комиссар Липецкой области Валерий Герасименко заявил, что в ближайшее время граждане получат повестки. Необходимо уточнить данные воинского учёта, добавил военный.