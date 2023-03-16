ВКС России применяют планирующие бомбы УПАБ-1500Б и "Гром-2" в зоне СВО

1:36 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Тактическая авиация ВКС РФ начала использовать в зоне спецоперации на Украине тяжёлые планирующие управляемые авиабомбы УПАБ-1500Б, а также более малозаметные планирующие бомбы "Гром-2". Об этом сообщает EADaily.

Первый мощный удар УПАБ-1500Б был нанесён по хранилищу военной техники ВСУ, которое располагалось в Авдеевке. На видеозаписи, которая была снята боевиками украинской армии, отчётливо видна колоссальная сила взрыва. Бомба преодолела многометровые железобетонные перекрытия подземного сооружения и спровоцировала детонацию боекомплекта. В результате противник начал паниковать и сбежал.

Также появились доказательства применения бомбы "Гром-2" с 480-килограммовой осколочно-фугасной боевой частью и дальностью планирования 65 км. Снаряды сбрасываются с узлов подвески бомбардировщиков Су-34 и истребителей Су-30СМ и Су-35С с высоты до 12 км. Бомбы "Гром" и УПАБ-1500Б оснащены инерциально-навигационными блоками с модулями GPS-коррекции.

Украинское командование не может развернуть зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-300 таким образом, чтобы они дотянулись до носителей бомб, поскольку системы окажутся в уязвимом положении перед российскими "Торнадо-С" и противорадиолокационными ракетами Х-31АД.