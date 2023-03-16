Усилить позицию украинских войск четыре обещанные Польшей самолёта МиГ-29 не получится. ВСУ нужна другая техника, уверен представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат.
Он отметил, что истребители времён СССР прошли модернизацию, чтобы соответствовать стандартам НАТО. Машины усилили GPS-навигатором, системой связи и системой "свой-чужой", но он так и остаётся советским.
"Особенных изменений на фронте вряд ли оно даст. Нам, чтобы получить превосходство в воздухе, нужны многоцелевые современные самолёты", — заявил спикер в эфире телеканала "Рада".
Стоит отметить, что Польша — первая страна, которая открыто поставит военные самолёты для нужд ВСУ.
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