Спикер ВВСУ Игнат проинформировал, что польские МиГ-29 времён СССР вряд ли изменят ситуацию на фронте

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Усилить позицию украинских войск четыре обещанные Польшей самолёта МиГ-29 не получится. ВСУ нужна другая техника, уверен представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

Он отметил, что истребители времён СССР прошли модернизацию, чтобы соответствовать стандартам НАТО. Машины усилили GPS-навигатором, системой связи и системой "свой-чужой", но он так и остаётся советским.

"Особенных изменений на фронте вряд ли оно даст. Нам, чтобы получить превосходство в воздухе, нужны многоцелевые современные самолёты", — заявил спикер в эфире телеканала "Рада".

Стоит отметить, что Польша — первая страна, которая открыто поставит военные самолёты для нужд ВСУ.