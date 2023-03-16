Депутат ГД РФ Бородай проинформировал о большой войне, которая последует за нынешней военной кампанией СВО

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские войска сейчас скапливают ударные кулаки где-то глубоко в тылу, чтобы начать своё последнее наступление. ВСУ укомплектуют их западными танками. Об этом заявил депутат Госдумы РФ, глава "Союза добровольцев Донбасса" Александр Бородай.

Сейчас на линии боевого соприкосновения противник испытывает снарядный голод, ощущается усталость с украинской стороны, отметил он.

Основные события всех ждут не сейчас, а ближе к лету, считает депутат. Удар может быть серьёзным, поэтому ВС России необходимо быть к нему готовыми.

Наступление ВСУ будет являться "прологом большой крупной войны, которая нам ещё предстоит", сказал Бородай в интервью "Украине.ру".