Денис Пушилин сегодня сообщил, что предпосылок к выводу ВСУ из Артёмовска (Бахмута) нет. Киев считает, что в случае взятия города российские войска дальше пойдут на Краматорск и Славянск. Поэтому Бахмут надо удерживать всеми силами.
В то же время спикер восточной группировки ВС Украины Сергей Череватый связал оборону Артёмовска с подготовкой войск противника к будущему контрнаступлению.
"Пока наши держат оборонную операцию, их собратья на Украине и за рубежом изучают новейшие техники, новейшую тактику боевых действий", — приводит слова Череватого "Страна.ua".
Ранее депутат Госдумы РФ предрёк начало большой войны после контрнаступления ВСУ в конце весны.
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