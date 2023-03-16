Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Отец покойной Юлии Началовой Юрий назвал главную ошибку в лечении Романа Костомарова
Bloomberg: США устроили "битву за супертанкеры" из-за России
The Wall Street Journal: союзники США не хотят делиться боеприпасами с Украиной
Mash: блогер Лерчек и её муж не считают себя виновными в отмывании 130 миллионов рублей
Украинский полковник Черник: следующее контрнаступление ВСУ будет "уникальным"
Комбата ВСУ понизили после жалоб на неопытных солдат
Леонков: после Артёмовска ВС РФ разобьют артиллерию Славянска
Генерал Липовой заявил, что российские лётчики во время инцидента с беспилотником США MQ-9 действовали профессионально
Уехавший из РФ актёр Филиппенко собирает средства для Украины, выступая с пьесой про Сталина

Мэр Конотопа заявил, что ВС РФ нанесли точный удар по расположению местной теробороны

Силовые структуры

Мэр Конотопа Сумской области Украины Артём Семенихин заявил, что российские военные нанесли точный удар по расположению местной теробороны.

Мэр Конотопа заявил, что ВС РФ нанесли точный удар по расположению местной теробороны

По предварительной информации, девять боевиков ликвидированы и двенадцать ранены. Официальных комментариев от Минобороны РФ по этому поводу пока не было.

Ранее главком ВСУ Валерий Залужный пожаловался на непрерывные атаки российской армии по всей линии боевого соприкосновения.

Сегодня также украинские военные эксперты охарактеризовали ситуацию для ВСУ в Бахмуте (Артёмовске) как "почти критическую".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Сергей Лавров шокирован произошедшим на концерте Верки Сердючки

Лаврова удивило поведение Сердючки на концерте.

МК: Лавров заявил, что Верка Сердючка устроила в Италии антироссийскую вакханалию
В РФ предложили перенести взорванный "Северный поток" в Калининград. Для "одумавшейся" Европы
Новый газовый хаб для "одумавшейся" Европы предложили создать в Калининграде
Опубликовано видео пролёта Су-27 возле беспилотника MQ-9
США введут войска на Украину, чтобы спасти Киев — публицист Херш
Алкоголь не мешал некоторым творцам создавать произведения искусства Сергей Лебедев Версии: зачем военкоматы сейчас рассылают повестки Ольга Лебедева Мобильник, компьютер и интернет: технологии родом из СССР Дмитрий Соколов
"Чёрная мамба" захватила украинских боевиков
Повестки в военкомат: вторая волна мобилизации или другое
Мнение американцев относительно помощи Киеву после инцидента с МQ-9 может измениться
Мнение американцев относительно помощи Киеву после инцидента с МQ-9 может измениться
Последние материалы
Уехавший из РФ актёр Филиппенко собирает средства для Украины, выступая с пьесой про Сталина
Будапешт требует защитить права венгерского меньшинства в Украине
Nature: взрывы "Северных потоков" ещё дадут о себе знать — и не только в политике и экономике
Fox News: Зеленского попросили ответить, куда Киев тратит те огромные суммы, которые направляет ему США
Министерство просвещения России предупредило о возможной отмене ЕГЭ
Котята остались без мамы-кошки: могут ли они пить коровье или козье молоко?
Экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана* арестовали на 14 суток за публикацию экстремистской символики
Стоматолог предостерёг людей с большим количеством пломб от использования электрической щётки
Спикер группировки ВСУ Череватый: войска удерживают Артёмовск для подготовки к контрнаступлению
В Хакасию попала фальсифицированная икра от фейковых фирм
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников