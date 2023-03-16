Мэр Конотопа заявил, что ВС РФ нанесли точный удар по расположению местной теробороны

Мэр Конотопа Сумской области Украины Артём Семенихин заявил, что российские военные нанесли точный удар по расположению местной теробороны.

По предварительной информации, девять боевиков ликвидированы и двенадцать ранены. Официальных комментариев от Минобороны РФ по этому поводу пока не было.

Ранее главком ВСУ Валерий Залужный пожаловался на непрерывные атаки российской армии по всей линии боевого соприкосновения.

Сегодня также украинские военные эксперты охарактеризовали ситуацию для ВСУ в Бахмуте (Артёмовске) как "почти критическую".