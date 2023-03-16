ВВС США показали место падения беспилотника Reaper после встречи с российским Су-27

Военно-воздушные силы США опубликовали в соцсетях графическую карту с приблизительными местами и временем встречи российского истребителя Су-27 и беспилотника MQ-9 Reaper, после чего последний упал в Чёрном море.

Командование пояснило, что опубликованное сегодня ранее видео происходит в средней точке на временной шкале.

Отмечается также, что "точки на карте нанесены не в масштабе, а указанные в текстовых полях расстояния являются приблизительными местами инцидента".

Добавим, сегодня военный эксперт Борис Рожин заявил, что российские военные уже нашли упавший американский дрон на глубине 900 метров, решается вопрос о его подъёме. В Минобороны РФ эту информацию пока не комментировали.