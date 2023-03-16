Руденко: военные РФ под Авдеевкой взяли в плен мобилизованных ВСУ с рапортами о захоронении

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские подразделения продолжают успешно наступать на Авдеевском направлении под Донецком. Сегодня они продвинулись и взяли в плен боевиков вооружённых сил Украины (ВСУ) из 53-й бригады. Об этом сообщил военный журналист Андрей Руденко в своём Telegram-канале.

Репортёр отметил, что это снова оказались мобилизованные из разных областей Украины, как и большинство тех всушников, которых сейчас берут в плен. Кадровые и подготовленные военные у киевского режима заканчиваются, добавил он.

По его словам, у бойцов также нашли рапорта на захоронение на месте гибели.

"Интересная тенденция у них вырисовывается — погиб, прикопали и забыли. Сомневаюсь, что их семьи получат обещанные выплаты и медали", — заключил военкор.