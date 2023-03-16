Украинские позиции завалены телами боевиков ВСУ после атаки армии России

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Позиции Вооружённых сил Украины завалены телами националистов после атаки российской армии.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

"Наши мобилизованные бойцы заняли очередные вражеские позиции, где осталась лежать куча тел после артподготовки и атаки российских войск", — пишут военкоры.

По словам издания, бойцы из Сибири, Оренбуржья и Татарстана показывают окопы бандеровцев ВСУ и рассказывают об обстановке. Военные журналисты также выкладывают видео с места событий.

Ранее Алексей Леонков заявил, что пока неонацисты готовятся к двойному наступлению, Россия сорвала хитрый план США атаковать полуостров Крым.