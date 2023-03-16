Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
США заявили о незаконности введённых Россией авиаограничений над Чёрным морем
РИА Новости: во Франции ужесточились столкновения полиции и противников пенсионной реформы
Некоторые дилеры недовольны изменениями в программе Ford Model E
IJR: американцы раскритиковали Белый дом за слово, которым чиновники описали действия РФ
МК: Гундаров заявил о планах России на упавший в Чёрное море беспилотник США MQ-9 Reaper
Обозреватели Berliner Zeitung позавидовали Польше, где появились "огурцы Путина"
Кирби: перемирие в украинском конфликте стало бы нарушением устава ООН Россией
Ford отзывает почти 1,3 миллиона автомобилей Fusions, Lincoln MKZ из-за утечки тормозного шланга
Взгляд: Рогов и Леонков оценили вероятность контрнаступления войск ВС Украины в Запорожской области

Украинские позиции завалены телами боевиков ВСУ после атаки армии России

0:47
Силовые структуры

Позиции Вооружённых сил Украины завалены телами националистов после атаки российской армии.

Украинские позиции завалены телами боевиков ВСУ после атаки армии России

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

"Наши мобилизованные бойцы заняли очередные вражеские позиции, где осталась лежать куча тел после артподготовки и атаки российских войск", — пишут военкоры.

По словам издания, бойцы из Сибири, Оренбуржья и Татарстана показывают окопы бандеровцев ВСУ и рассказывают об обстановке. Военные журналисты также выкладывают видео с места событий.

Ранее Алексей Леонков заявил, что пока неонацисты готовятся к двойному наступлению, Россия сорвала хитрый план США атаковать полуостров Крым.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Сергей Лавров шокирован произошедшим на концерте Верки Сердючки

Лаврова удивило поведение Сердючки на концерте.

МК: Лавров заявил, что Верка Сердючка устроила в Италии антироссийскую вакханалию
В РФ предложили перенести взорванный "Северный поток" в Калининград. Для "одумавшейся" Европы
Новый газовый хаб для "одумавшейся" Европы предложили создать в Калининграде
Опубликовано видео пролёта Су-27 возле беспилотника MQ-9
США введут войска на Украину, чтобы спасти Киев — публицист Херш
Алкоголь не мешал некоторым творцам создавать произведения искусства Сергей Лебедев Версии: зачем военкоматы сейчас рассылают повестки Ольга Лебедева Мобильник, компьютер и интернет: технологии родом из СССР Дмитрий Соколов
"Чёрная мамба" захватила украинских боевиков
Повестки в военкомат: вторая волна мобилизации или другое
Мнение американцев относительно помощи Киеву после инцидента с МQ-9 может измениться
Мнение американцев относительно помощи Киеву после инцидента с МQ-9 может измениться
Последние материалы
IJR: американцы раскритиковали Белый дом за слово, которым чиновники описали действия РФ
МК: Гундаров заявил о планах России на упавший в Чёрное море беспилотник США MQ-9 Reaper
Украинские позиции завалены телами боевиков ВСУ после атаки армии России
Психолог: "Кризис в отношениях — платформа для позитивных изменений"
Обозреватели Berliner Zeitung позавидовали Польше, где появились "огурцы Путина"
Кирби: перемирие в украинском конфликте стало бы нарушением устава ООН Россией
Ford отзывает почти 1,3 миллиона автомобилей Fusions, Lincoln MKZ из-за утечки тормозного шланга
Взгляд: Рогов и Леонков оценили вероятность контрнаступления войск ВС Украины в Запорожской области
Исследование домашних зарядок EV показало снижение удовлетворенности владельцев
В Steam началась весенняя распродажа
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников