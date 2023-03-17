Диверсионно-разведывательная группа ВСУ попыталась форсировать Каховское водохранилище, но была уничтожена артиллеристами Южного военного округа, сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Днепр" Роман Кодрян.

По его словам, ДРГ действовала на херсонском направлении.

ДРГ уничтожили благодаря расчётам САУ "Малка". По словам Кодряна, ликвидирована живая сила украинцев численностью "до тактической группы".

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