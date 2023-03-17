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Расчёт САУ "Малка" уничтожил украинскую ДРГ, пытавшуюся форсировать Каховское водохранилище

0:46
Силовые структуры

Диверсионно-разведывательная группа ВСУ попыталась форсировать Каховское водохранилище, но была уничтожена артиллеристами Южного военного округа, сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Днепр" Роман Кодрян.

Расчёт САУ "Малка" уничтожил украинскую ДРГ, пытавшуюся форсировать Каховское водохранилище

По его словам, ДРГ действовала на херсонском направлении.

"Артиллерийскими подразделениями Южного военного округа нанесён удар по выявленной средствами разведки диверсионно-разведывательной группе украинских боевиков, предпринимавших попытку форсирования реки Днепр", — цитирует сообщение РИА Новости.

ДРГ уничтожили благодаря расчётам САУ "Малка". По словам Кодряна, ликвидирована живая сила украинцев численностью "до тактической группы".

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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