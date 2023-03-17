Диверсионно-разведывательная группа ВСУ попыталась форсировать Каховское водохранилище, но была уничтожена артиллеристами Южного военного округа, сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Днепр" Роман Кодрян.
По его словам, ДРГ действовала на херсонском направлении.
"Артиллерийскими подразделениями Южного военного округа нанесён удар по выявленной средствами разведки диверсионно-разведывательной группе украинских боевиков, предпринимавших попытку форсирования реки Днепр", — цитирует сообщение РИА Новости.
ДРГ уничтожили благодаря расчётам САУ "Малка". По словам Кодряна, ликвидирована живая сила украинцев численностью "до тактической группы".
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