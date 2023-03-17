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РВ: у Херсона произошла первая дуэль операторов дронов, боец ВС РФ уничтожил спецназовца ВСУ

Силовые структуры

Первая дуэль операторов дронов-камикадзе произошла под Херсоном. Выиграл поединок российский военный, который ударом БПЛА ликвидировал националиста Дмитрия Пащука с позывным "Француз" из сил специальных операций ВСУ. Об этом сообщают военные корреспонденты "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

РВ: у Херсона произошла первая дуэль операторов дронов, боец ВС РФ уничтожил спецназовца ВСУ

Отмечается, что перед началом СВО Пащук служил во французском иностранном легионе, он был ярым неонацистом, одним из основателей пластового куреня "Карпатские орлы".

Это первая известная дуэль операторов FPV-дронов. Ранее был уничтожен побратим Пащука с позывным ""Курица".

Ранее военкор показал подвиг российского мобилизованного, который в одиночку захватил траншею противника и уничтожил троих боевиков ВСУ.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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