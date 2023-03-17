РВ: у Херсона произошла первая дуэль операторов дронов, боец ВС РФ уничтожил спецназовца ВСУ

Первая дуэль операторов дронов-камикадзе произошла под Херсоном. Выиграл поединок российский военный, который ударом БПЛА ликвидировал националиста Дмитрия Пащука с позывным "Француз" из сил специальных операций ВСУ. Об этом сообщают военные корреспонденты "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

Отмечается, что перед началом СВО Пащук служил во французском иностранном легионе, он был ярым неонацистом, одним из основателей пластового куреня "Карпатские орлы".

Это первая известная дуэль операторов FPV-дронов. Ранее был уничтожен побратим Пащука с позывным ""Курица".

Ранее военкор показал подвиг российского мобилизованного, который в одиночку захватил траншею противника и уничтожил троих боевиков ВСУ.