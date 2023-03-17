Военкоматы в Республике Марий Эл стали рассылать повестки местным гражданам для уточнения военно-учётных специальностей.
Об этом сообщает "МК" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
Повестки раздаются людям, состоящим в резерве для уточнения данных об их ВУС и упорядочивания документов. Это уже шестой регион в РФ, где проводят раздачу повесток для уточнения информации.
Власти республики отметили, что за гражданами, которых призвали на сборы, сохраняется рабочее место с выплатой средней зарплаты, будут осуществлены все финвыплаты в соответствии с воинским званием и должностью.
Ранее в Воронежской, Липецкой и Пензенской областях, а также Ханты-Мансийском АО и Ярославской области уже объявляли о рассылке таких повесток. В Кремле также отметили, что это обычная практика, и что новая волна мобилизации пока не обсуждается.
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