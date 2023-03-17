Военкоматы в Марий Эл начали рассылать повестки для уточнения военно-учётных специальностей

1:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военкоматы в Республике Марий Эл стали рассылать повестки местным гражданам для уточнения военно-учётных специальностей.

Об этом сообщает "МК" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Повестки раздаются людям, состоящим в резерве для уточнения данных об их ВУС и упорядочивания документов. Это уже шестой регион в РФ, где проводят раздачу повесток для уточнения информации.

Власти республики отметили, что за гражданами, которых призвали на сборы, сохраняется рабочее место с выплатой средней зарплаты, будут осуществлены все финвыплаты в соответствии с воинским званием и должностью.

Ранее в Воронежской, Липецкой и Пензенской областях, а также Ханты-Мансийском АО и Ярославской области уже объявляли о рассылке таких повесток. В Кремле также отметили, что это обычная практика, и что новая волна мобилизации пока не обсуждается.