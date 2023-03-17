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РИА Новости: полицейские в зоне СВО сталкиваются с угрозами на каждом шагу

Силовые структуры

Полицейские прибыли на территорию Донбасса весной 2022 года во время штурма Мариуполя. Штурмовая группа замкомандира 3-го батальона подполковника Джамаладина Юнусова эвакуировала мирных жителей и попала под снайперский огонь противника. Офицер получил несколько ранений, но ему удалось спасти людей. Он был награждён медалью "За отвагу" прямо в госпитале. Об этом сообщается в материале РИА Новости.

РИА Новости: полицейские в зоне СВО сталкиваются с угрозами на каждом шагу

"Задержали много вэсэушников и азовцев, выдававших себя за мирных и пытавшихся покинуть город", — рассказал один из участников операции в Мариуполе.

На данный момент Запорожское направление является одним из самых напряжённых участков фронта. Многие военные эксперты полагают, что именно там ВСУ начнут весеннее наступление. Сотрудники МВД действуют плечом к плечу с Росгвардией и оперативниками ФСБ.

Под Херсоном полицейские также сталкиваются с диверсиями и артналётами противника. Недавно из региона вернулся сводный отряд красноярского управления МВД. Бойцы провели там шесть месяцев. По их словам, особенно тяжёлое время было в ходе эвакуации мирных жителей через Антоновский мост, который регулярно попадал под обстрел ВСУ.

"Второго сентября было прямо очень жарко. Теперь для меня и моих коллег это второй день рождения", — рассказал замкомандира полка ДПС Владимир Дураков.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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