Минобороны: опубликованы видеокадры работы многоцелевого бронеавтомобиля "Тайфун-ВДВ" в ходе СВО

Разведывательная группа Воздушно-десантных войск РФ с помощью многоцелевого бронеавтомобиля "Тайфун-ВДВ" нанесла удар по опорному пункту ВСУ. Минобороны России опубликовало соответствующее видео.

На кадрах штурмовой отряд российских десантников выдвинулся для захвата позиции украинских войск. Подойдя на бронеавтомобилях "Тайфун-ВДВ" близко к опорному пункту ВСУ, военнослужащие огнём из 30-мм автоматической пушки подавили вражеские огневые точки.

На кадрах из машины десантируется отряд пехоты и продолжает вести огонь по позициям противника.

Минобороны сообщило, что опорный пункт был обнаружен при помощи беспилотной авиации.

Ранее сообщалось, что десантники 25-й бригады ВСУ оставляли позиции, бросив погибших и раненых.