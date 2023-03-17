Разведывательная группа Воздушно-десантных войск РФ с помощью многоцелевого бронеавтомобиля "Тайфун-ВДВ" нанесла удар по опорному пункту ВСУ. Минобороны России опубликовало соответствующее видео.
На кадрах штурмовой отряд российских десантников выдвинулся для захвата позиции украинских войск. Подойдя на бронеавтомобилях "Тайфун-ВДВ" близко к опорному пункту ВСУ, военнослужащие огнём из 30-мм автоматической пушки подавили вражеские огневые точки.
На кадрах из машины десантируется отряд пехоты и продолжает вести огонь по позициям противника.
Минобороны сообщило, что опорный пункт был обнаружен при помощи беспилотной авиации.
Ранее сообщалось, что десантники 25-й бригады ВСУ оставляли позиции, бросив погибших и раненых.
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