Киев развернул мобильный крематорий неподалёку от населённого пункта Миньковка на Артёмовском направлении, следует из заявления подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко.
По его словам, украинские боевики разместили соответствующий мобильный комплекс в лесу, который расположен вдали от основных дорожных развязок. Он пояснил, что военнослужащие Вооружённых сил Украины (ВСУ) привозят тела погибших солдат на грузовиках и пикапах.
"В Миньковке отмечена работа мобильного крематория", — подтвердил Марочко в беседе с РИА Новости.
Ранее подполковник ЛНР сообщил, что украинские военные, находящиеся на участке Сватово — Кременная, идут на хитрость и создают ложные позиции, пытаясь ввести в заблуждение российскую армию.
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