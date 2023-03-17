Марочко: ВСУ развернули мобильный крематорий в районе Миньковки под Артёмовском

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Киев развернул мобильный крематорий неподалёку от населённого пункта Миньковка на Артёмовском направлении, следует из заявления подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко.

По его словам, украинские боевики разместили соответствующий мобильный комплекс в лесу, который расположен вдали от основных дорожных развязок. Он пояснил, что военнослужащие Вооружённых сил Украины (ВСУ) привозят тела погибших солдат на грузовиках и пикапах.

"В Миньковке отмечена работа мобильного крематория", — подтвердил Марочко в беседе с РИА Новости.

Ранее подполковник ЛНР сообщил, что украинские военные, находящиеся на участке Сватово — Кременная, идут на хитрость и создают ложные позиции, пытаясь ввести в заблуждение российскую армию.