Киев: остается смотреть, как Запад нас банально сливает

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Запад открыто врёт Киеву о принятии в Евросоюз и НАТО, и делает всё возможное для слива Украны.

Об этом сообщил киевский политолог Дмитрий Корнейчук.

По его словам, максимум, что киевский режим получил — "кандидата в члены ЕС", причём с большим количеством "но". Якобы это тестовое кандидатство, поскольку Киев ещё не выполнил "список обязательств".

"Так же нас никто не собирается принимать в НАТО. Причём понимая, что Путин может начать полномасштабную войну", — в эфире канала Politeka сказал Корнейчук.

Страны западного блока постепенно "сливают под красивыми фразами" Украину, не пытаясь как-то защитить, сетует эксперт. Украина Запад полностью устраивает как буфер, добавил политолог.