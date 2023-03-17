Запад открыто врёт Киеву о принятии в Евросоюз и НАТО, и делает всё возможное для слива Украны.
Об этом сообщил киевский политолог Дмитрий Корнейчук.
По его словам, максимум, что киевский режим получил — "кандидата в члены ЕС", причём с большим количеством "но". Якобы это тестовое кандидатство, поскольку Киев ещё не выполнил "список обязательств".
"Так же нас никто не собирается принимать в НАТО. Причём понимая, что Путин может начать полномасштабную войну", — в эфире канала Politeka сказал Корнейчук.
Страны западного блока постепенно "сливают под красивыми фразами" Украину, не пытаясь как-то защитить, сетует эксперт. Украина Запад полностью устраивает как буфер, добавил политолог.
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