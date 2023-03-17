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Офицер спецназа ГУР Украины: в ходе полётов на "Азовсталь" были сбиты более 20 вертолётов ВСУ

1:13
Силовые структуры

Офицер Сил специального назначения из Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины с позывным "Рыжий" рассказал в эфире "24 канала", как украинские вертолёты летали на "Азовсталь" в Мариуполе. По его словам, каждый вертолёт был обстрелян, многие были повреждены.

Офицер спецназа ГУР Украины: в ходе полётов на "Азовсталь" были сбиты более 20 вертолётов ВСУ

С 21 марта по 11 мая лётчики доставляли спутники Starlink, боеприпасы и медикаменты и эвакуировали раненых боевиков. Более шести полётов завершились тогда успешно, но более двадцати — нет, отметил военный.

По его словам, российские силы были везде по всему маршруту — ими просто кишело. Когда лётчики приближались к морю, были видны русские корабли. Офицер вспомнил случай, когда ни один из них не открыл огонь. Два вертолёта рассекали волны прямо перед ними, добавил собеседник издания.

Украинские пилоты летели, видели запуск ракет, разворачивались, через пять километров снова пытались зайти, но россияне снова запускали ракеты. Шансов прорваться не было, поэтому полёты пришлось прекратить, заключил "Рыжий".

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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