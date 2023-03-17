Российская армия проводит наступление на северо-западе Авдеевки, чтобы взять город в кольцо. Украинская группировка уже вышла из населённого пункта Красногоровка, однако по-прежнему пытается "окопаться" в районе Степового. На данный момент боевики ВСУ расположились около железнодорожной станции на 437-м километре.
По данным "Военного обозрения", этот железнодорожный участок соединяет Авдеевку с Покровским. Украинские войска пользовались дорогой, перебрасывая военную технику и боеприпасы в регион. Сейчас ВС РФ пытаются освободить станцию и село Степовое.
Перерезание логистической цепочки противника в Авдеевке предоставит российской армии заблокировать гарнизон ВСУ и взять город в кольцо.
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