Следователям СК РФ удалось установить причастность захваченного военнопленного ВСУ к расстрелу мирных жителей в городе Рубежном Луганской Народной Республики.
Старший солдат 81-й аэромобильной бригады Вооружённых сил Украины Андрей Карманов на допросе признался, что в апреле 2022 года с целью устрашения убил гражданских лиц в ЛНР.
"Произвёл два выстрела из огнемёта по автомобилю Peugeot. Два человека погибли, трое получили телесные повреждения. — рассказал пленный. — Я осознавал, что стрелял по гражданским лицам".
Несмотря на то, что боевик заявил о своём раскаянии, суд отправил его на 20 лет в колонию строгого режима, сообщает издание RT.
Ранее чиновники Пентагона озвучили потери киевского режима на поле боя.
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Мобилизованные артиллеристы ВС РФ поддержали бойцов пехоты расчётами из "Гиацинта-Б" и спасли два взвода.