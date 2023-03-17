Суд отправил на 20 лет в колонию солдата ВСУ, расстрелявшего из огнемёта жителей в Рубежном

Следователям СК РФ удалось установить причастность захваченного военнопленного ВСУ к расстрелу мирных жителей в городе Рубежном Луганской Народной Республики.

Старший солдат 81-й аэромобильной бригады Вооружённых сил Украины Андрей Карманов на допросе признался, что в апреле 2022 года с целью устрашения убил гражданских лиц в ЛНР.

"Произвёл два выстрела из огнемёта по автомобилю Peugeot. Два человека погибли, трое получили телесные повреждения. — рассказал пленный. — Я осознавал, что стрелял по гражданским лицам".

Несмотря на то, что боевик заявил о своём раскаянии, суд отправил его на 20 лет в колонию строгого режима, сообщает издание RT.

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