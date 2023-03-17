В Сети появилось видеозапись, снятая при помощи беспилотника, на которой зафиксирована провальная атака боевиков ВСУ в районе Кременной.
Группировка украинской армии попыталась разбить позиции ВС РФ, однако противник столкнулся с российской артиллерией. По отступающим солдатам 25-й бригады ВСУ были нанесены мощные удары.
Ранее бойцы отряда "Каскад" ликвидировали целый отряд противника в районе Кременной.
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Мобилизованные артиллеристы ВС РФ поддержали бойцов пехоты расчётами из "Гиацинта-Б" и спасли два взвода.