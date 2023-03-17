Опубликованы кадры неудачной атаки ВСУ под Кременной

0:30 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Сети появилось видеозапись, снятая при помощи беспилотника, на которой зафиксирована провальная атака боевиков ВСУ в районе Кременной.

Группировка украинской армии попыталась разбить позиции ВС РФ, однако противник столкнулся с российской артиллерией. По отступающим солдатам 25-й бригады ВСУ были нанесены мощные удары.

Ранее бойцы отряда "Каскад" ликвидировали целый отряд противника в районе Кременной.