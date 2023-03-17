Солдаты ВСУ сняли на видео удары крылатых ракет РФ и неудачные попытки их сбить

0:32 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Сети появились кадры, на которых боевики украинской армии пытаются сбить российские крылатые ракеты при помощи стрелкового оружия.

Один из военнослужащих громко объявляет о том, что летит ракета, после чего раздаются выстрелы из автоматов. Несмотря на усилия боевиков ВСУ, все цели ВС РФ были поражены.

После завершения прилётов солдаты начали бурно обсуждать, какими очередями они пытались сбить ракету из обычного автомата.