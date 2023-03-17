Группа диверсантов ВСУ попыталась атаковать левый берег Днепра, но была разбита бойцами ВС РФ

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы России продолжают активные боевые действия в зоне спецоперации. Военные корреспонденты "Русской Весны", ссылаясь на "Херсонский Вестник", сообщили об успехах армии РФ.

Спецгруппа ВС Украины попыталась атаковать левый берег Днепра, но была разбита военнослужащими российских войск. Грамотно организованная оборона и слаженные действия бойцов ВС РФ позволили обнаружить и уничтожить ДРГ противника ещё до её спуска на воду.

"Наши подпустили врага к берегу и там уничтожили", — пишут военкоры.

В результате выполнения боевых действий ликвидированы четыре диверсанта, пять взяты в плен.