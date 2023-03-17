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Матвийчук заявил, что Украину ждёт расплата за призыв женщин в войска ВСУ

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Силовые структуры

В войсках ВСУ растёт численность женщин. Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук считает, что на фоне этого украинскую армию ждут глобальные проблемы.

Матвийчук заявил, что Украину ждёт расплата за призыв женщин в войска ВСУ

Он отметил, что в войсках ВСУ наблюдается дефицит бойцов и командиров. Армия несёт крупные потери. По мнению эксперта, женщины могут заменить мужчин на поле боя, однако за это ВСУ ждёт расплата.

"Самое страшное в этой истории — это демографическая дыра, в которую украинцев загоняют американцы. Она аукнется Украине через 10-15 лет, когда там будет уже другое правительство. На Украине просто перестанут рожать детей, и это будет катастрофа", — сказал он в беседе с "МК".

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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