Матвийчук заявил, что Украину ждёт расплата за призыв женщин в войска ВСУ

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В войсках ВСУ растёт численность женщин. Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук считает, что на фоне этого украинскую армию ждут глобальные проблемы.

Он отметил, что в войсках ВСУ наблюдается дефицит бойцов и командиров. Армия несёт крупные потери. По мнению эксперта, женщины могут заменить мужчин на поле боя, однако за это ВСУ ждёт расплата.

"Самое страшное в этой истории — это демографическая дыра, в которую украинцев загоняют американцы. Она аукнется Украине через 10-15 лет, когда там будет уже другое правительство. На Украине просто перестанут рожать детей, и это будет катастрофа", — сказал он в беседе с "МК".