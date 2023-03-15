Ходаковский: "Уничтожение нас нашими собственными руками — верх гроссмейстерского мастерства"

1:13 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский объяснил, чего хотел Владимир Путин, называя СВО не войной.

Ходаковский отметил, что Украина не является вассалом России, так как она "наша плоть и кровь".

"Мы не торопимся отсечь гнойную конечность, а боремся за её сохранение. Война не с Украиной, а с захватившими Украину силами, делающими Украину нашим врагом. Но они же — злейший враг и самой Украине", — написал военачальник в своём микроблоге.

Комбат "Востока" призвал оставаться думающими людьми, которых трудно заставить плясать под чужую дудку.

"Уничтожение нас нашими собственными руками — верх гроссмейстерского мастерства тех, кто выбрал сторону дьявола", — выразил своё мнение бывший командир донецкой "Альфы".

Он отметил, что нужно сопротивляться попыткам отформатировать наши мозги.

"Да, мы можем проигрывать на физическом поле боя — мы умеем, оказывается, меньше, чем предполагали о себе. Но мы не имеем права проигрывать на духовном поле", — объяснил Ходаковский.

Ранее Александр Ходаковский раскрыл замыслы Запада в отношении России.