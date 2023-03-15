Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский объяснил, чего хотел Владимир Путин, называя СВО не войной.
Ходаковский отметил, что Украина не является вассалом России, так как она "наша плоть и кровь".
"Мы не торопимся отсечь гнойную конечность, а боремся за её сохранение. Война не с Украиной, а с захватившими Украину силами, делающими Украину нашим врагом. Но они же — злейший враг и самой Украине", — написал военачальник в своём микроблоге.
Комбат "Востока" призвал оставаться думающими людьми, которых трудно заставить плясать под чужую дудку.
"Уничтожение нас нашими собственными руками — верх гроссмейстерского мастерства тех, кто выбрал сторону дьявола", — выразил своё мнение бывший командир донецкой "Альфы".
Он отметил, что нужно сопротивляться попыткам отформатировать наши мозги.
"Да, мы можем проигрывать на физическом поле боя — мы умеем, оказывается, меньше, чем предполагали о себе. Но мы не имеем права проигрывать на духовном поле", — объяснил Ходаковский.
Ранее Александр Ходаковский раскрыл замыслы Запада в отношении России.
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